– Поборется ли "Спартак" за титул? За первое место не сможет – очень большой очковый отрыв. Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, да, – цитирует Погребняка "РБ Спорт".
В минувшие выходные "Спартак" вдесятером удержал ничью в московском дерби с "Локомотивом" (1:1) и поднялся на шестую строчку в таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 14-ти сыгранных туров. Отставание "красно-белых" от замыкающего топ-3 ЦСКА составляет 3 очка. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет "Ростов", который с 17 очками идет одиннадцатым в РПЛ.
Погребняк: "Спартак" точно не сможет побороться за чемпионство в РПЛ-2023/24
Экс-форвард сборной России и "Урала" Павел Погребняк оценил шансы "Спартака" побороться за чемпионство в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"