Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Маккаби
20:45
ВильярреалНе начат
Ренн
20:45
ПанатинаикосНе начат
Тулуза
20:45
ЛиверпульНе начат
Аякс
20:45
Брайтон энд ХоувНе начат
Славия
20:45
РомаНе начат
Карабах
20:45
БайерНе начат
Бетис
23:00
АрисНе начат
Аталанта
23:00
ШтурмНе начат
АЕК
23:00
МарсельНе начат
Вест Хэм Юнайтед
23:00
ОлимпиакосНе начат
Фрайбург
23:00
БачкаНе начат

Погребняк: "Спартак" точно не сможет побороться за чемпионство в РПЛ-2023/24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард сборной России и "Урала" Павел Погребняк оценил шансы "Спартака" побороться за чемпионство в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Урал"
– Поборется ли "Спартак" за титул? За первое место не сможет – очень большой очковый отрыв. Не знаю, что происходит в команде. Есть, наверное, какие-то недопонимания у группы игроков. Побороться за чемпионство точно не смогут, в тройку, может быть, да, – цитирует Погребняка "РБ Спорт".

В минувшие выходные "Спартак" вдесятером удержал ничью в московском дерби с "Локомотивом" (1:1) и поднялся на шестую строчку в таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 14-ти сыгранных туров. Отставание "красно-белых" от замыкающего топ-3 ЦСКА составляет 3 очка. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет "Ростов", который с 17 очками идет одиннадцатым в РПЛ.

Спартак Погребняк
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится