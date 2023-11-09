– Вендел – отдельная история. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в "Реале". Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду.
Вендела всегда окружает много друзей. Может быть, друзья немножко ему мешают. Когда он проводит отпуск в Бразилии, все слишком хорошо, поэтому он и постоянно затягивает. Пропуск предсезонных сборов "Зенита"? Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф, – цитирует Оливейру "СЭ".
Напомним, летом Вендел долгое время отказывался возвращаться в Россию из Бразилии. 26-летний полузащитник пропустил все предсезонные сборы "Зенита" и прибыл в расположение невского клуба только после начала чемпионата. Сообщалось о том, что Вендел близок к переходу в бразильский клуб "Фламенго", однако руководство "сине-бело-голубых" отказалось отпускать легионера на предложенных финансовых условиях. После закрытия трансферного окна в Бразилии Вендел был внесен в заявку "Зенита" на текущий розыгрыш РПЛ.
Тренер "Зенита": мы наказали Вендела очень серьезно. Если бы голова была занята только футболом, он играл бы в "Реале"
Виллиам де Оливейра, ассистент главного тренера "Зенита", рассказал о том, что клуб оштрафовал полузащитника "сине-бело-голубых" на крупную сумму за позднее прибытие в расположение команды летом.
Фото: ФК "Зенит"