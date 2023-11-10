"Самому "Ростову" очень выгодно совмещение постов тренера. Их игроки играют в национальной команде и находятся под его присмотром там. Вспомните аналогичную историю с Романцевым. Тогда был доступ ко всем креативным игрокам и возможности общения с ними", — сказал Червиченко.
Валерий Карпин совмещает работу в сборной России и "Ростове" с июля 2021 года. С августа 2021 по март 2022 года специалист работал только с национальной командой, а после бана российского футбола вернулся в "Ростов".
20 ноября сборная России проведёт заключительный матч в календарном году. На "Волгоград Арене" команда Карпина сыграет со сборной Кубы. "Ростов" 12 ноября сыграет со "Спартаком".
Источник: RT.
Червиченко: "Ростову" очень выгодно совмещение постов тренера Карпиным
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался на тему совмещения постов главного тренера сборной России и "Ростова" Валерием Карпиным.
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович