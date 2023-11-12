– Если говорить о личных достижениях за половину, мне нужно еще много помогать "Зениту". Что касается команды, мы все понимаем, что начали сезон не так, как нужно. Нам не хватает тех очков, которые мы потеряли в начале. Они нужны, чтобы мы были на том месте, которое должны занимать. Но еще половина чемпионата впереди, – цитирует Кассьерру "Матч ТВ".
11 ноября действующий чемпион России "Зенит" на своем поле сыграл вничью с лидером нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги "Краснодаром" в центральном матче 15-го тура. Игра на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1 (0:0).
На 63-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян вывел гостей вперед, оказавшись первым на добивании. Всего 7 минут понадобилось хозяевам, чтобы восстановить равенство. Колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра головой замкнул расчетливую подачу своего соотечественника Вильмара Барриоса и огорчил голкипера "быков" Матвея Сафонова. На 92-й минуте полузащитник питерской команды Андрей Мостовой после сольного прохода мог принести своей команде победу, но попал в штангу.
Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 32 очка и сохранил за собой первое место в чемпионате России. "Зенит" с 30 очками остался на второй строчке в таблице РПЛ по итогам первого круга.
Нападающий "Зенита" Кассьерра: понимаем, что начали сезон не так, как нужно
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра после ничьей в домашнем матче 15-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) признал, что питерская команда потеряла много очков в первой половине чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"