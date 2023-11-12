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“СЭ”: Смолов пропустит матч с “Оренбургом” из-за травмы

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Нападающий московского “Динамо” Федор Смолов не сыграет в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с “Оренбургом”.
Фото: ФК "Динамо"
Сегодня, 12 ноября, московское “Динамо” на своем поле сыграет против “Оренбурга”. Данный матч войдет в программу 15-го тура чемпионата России. Он начнется в 16:30 по столичному времени. В предстоящем поединке не сможет принять участие нападающий хозяев Федор Смолов. По сведениям источника, форвард повредил мышцы бедра.

33-летний Федор Смолов в нынешнем розыгрыше чемпионата России принял участие в 14 матчах. Нападающий московского “Динамо” забил четыре гола и сделал три ассиста.

Источник: “СЭ”

Смолов Динамо Оренбург
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