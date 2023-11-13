– Мои агенты отправили мне видео про “Балтику” и Калининград. Оно было очень красивое, мне понравилось. Я начал изучать информацию о городе и условиях в клубе, в конце концов я согласился. Привлекла идея выступать в РПЛ, она очень сильная.
29-летний Анхело Энрикес стал футболистом калининградской “Балтики” в минувшее трансферное окно. Он перешел в российский клуб на правах свободного агента. Нападающий из Чили, рыночную стоимость которого интернет-портал Transfermarkt оценивает в 500 тысяч евро, заключил контракт с “Балтикой” до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Энрикес принял участие в 21 матче и забил шесть мячей.
Источник: “Матч ТВ”
Футболист “Балтики” Энрикес: РПЛ очень сильная
Нападающий калининградской “Балтики” Анхело Энрикес объяснил, почему он принял решение перебраться в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: РИА Новости