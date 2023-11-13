- В этом сезоне меня никто не удивил. Все ожидания перед чемпионатом подтвердились. Предполагалось, что "Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Динамо" будут бороться за первое место. И краснодарцы и петербуржцы лучше укомплектованы, поэтому здесь всё закономерно, - передает слова Колоскова Metaratings.ru.
По итогам первого круга Российской премьер-лиги лидером турнирной таблицы является "Краснодар", набравший 32 очка в 15 матчах. На 2 очка от черно-зеленых отстает действующий чемпион петербургский "Зенит", выигравший пять последних розыгрышей РПЛ. Места с третьего по пятое занимают московское "Динамо", самарские "Крылья Советов" и ЦСКА, в активе которых по 25 набранных очков.
Колосков: в этом сезоне меня никто не удивил, все ожидания перед чемпионатом подтвердились
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги первого круга в чемпионате России.
Фото: РФС