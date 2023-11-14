"Может ли Абаскаль повторить судьбу Эмери? Это уже не повторится, потому что, если я не ошибаюсь, Эмери здесь пробыл пару месяцев. Для Абаскаля это второй полноценный сезон, он уже сделал многое в "Спартаке". Помню, когда я приехал, все говорили об Абаскале только в положительном ключе", — сказал Артига.
Гильермо Артига долгое время работал в структуре "Барселоны". В январе 2023 года он был назначен главным тренером второй команды "Родины", а после увольнения Дмитрия Парфёнова, переключился на работу с первой.
Гильермо Абаскаль занимает пост главного тренера "Спартака" с июня 2022 года. Он занял вакантное место после ухода итальянца Паоло Ваноли, с которым команда выиграла Кубок России.
Источник: Metaratings.
Тренер "Родины" Артига — про Абаскаля: он не повторит судьбу Эмери. Гильермо уже многое сделал в "Спартаке"
Главный тренер "Родины" Франк Артига высказался о своём соотечественнике Гильермо Абаскале, работающим в "Спартаке".
Фото: ФК "Родина"