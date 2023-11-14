"Моя тройка тренеров? Как всегда, Семак. "Зенит" начал не очень, но сейчас команда встала на тот путь, по которому и должна идти. Назову Ташуева. То, что он сейчас сделал с "Факелом", достойно большого уважения. И третьим назову Ивича. "Краснодар", может, стал менее ярок, но этот тренер убедил и владельца команды в каких-то вещах", — заявил Кириченко "РБ Спорт".
После 15 туров РПЛ "Краснодар" занимает первую строчку в таблице. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка. "Зенит" находится на втором месте в чемпионате страны, набрав 30 очков. "Факел" Ташуева располагается на замыкает десятку с 19 очками на счету.
Лучшим тренером сезона РПЛ-2022/2023 был признан наставник московского ЦСКА Владимир Федотов. В том сезоне под руководством 57-летнего коуча армейский клуб стал серебряным призером чемпионата России, набрав 58 очков в 30 матчах. В соревновании за награду рулевой красно-синих обошел главного тренера "Зенита" Сергея Семака и наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Кириченко: топ-3 лучших тренеров в РПЛ — Семак, Ивич и Ташуев
Бывший главный тренер "Сочи" Дмитрий Кириченко назвал свою тройку лучших тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"