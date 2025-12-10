Шалимов – об интервью Гусева: ничего плохого он не сказал, и я не понял, за что надо было извиняться

"Ничего плохого про Карпина в этом интервью Гусев не сказал, и я не понял, за что надо было извиняться. То, что меня это удивило — безусловно, потому что самые зарубы в коллективе происходят, как правило, между старым доктором и новым тренером по физготовке, - а здесь это в публичные цитаты сторон не вышло. И тут важно, кто и как доносит информацию до главного тренера. Очевидно, что внутри тренерского штаба там было не все ладно", — приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Ранее Ролан Гусев публично принес извинения бывшему главному тренеру "Динамо" Валерию Карпину за слова о слабой физической подготовке игроков.
Напомним, Гусев исполняет обязанности главного тренера бело-голубых в связи с отставкой Карпина, который покинул команду в ноябре. После этого специалист провел с "Динамо" четыре матча, в которых команда одержала одну победу, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. На данный момент команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ (21 очко).
Российский специалист Игорь Шалимов высказался об извинениях исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Ролана Гусева перед Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"