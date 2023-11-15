"Егор здорово проявляет себя в первой части. Наверное, он начал показывать то, что всегда мог. Его прогресс для меня не стал чем-то удивительным, я знаю, что он способен еще на большее. Он заслужил доверие Карпина, долго шел к этому", — сказал Талаев.
В нынешнем сезоне 24-летний Голенков вытеснил Николая Комличенко из основного состава "Ростова". На счету Егора шесть голов и четыре результативные передачи в 20 матчах чемпионата и Кубка России. Контракт Голенкова с ростовским клубом рассчитан до конца 2026 года.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Голенкова: его прогресс не стал удивительным, он способен на большее. Егор заслужил доверие Карпина
Андрей Талаев, агент нападающего "Ростова" Егора Голенкова, оценил выступление футболиста в нынешнем сезоне.
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