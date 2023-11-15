"Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился", — сказал Родригао.
28-летний Родригао впервые оказался в российском клубе летом 2021 года, когда перешёл в "Сочи" из португальского "Жил Висенте". Спустя год его трансфер выкупил "Зенит" за 3,5 млн евро, подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне Родригао принял участие в восьми матчах, проведя на поле 599 минут.
Источник: Sport24.
Защитник "Зенита" Родригао готов получить паспорт РФ
Защитник "Зенита" Родригао признался, что не отказался бы от предложения получить российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"