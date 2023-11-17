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Байрамян: "Ростову" нужно возвращать фортуну, чтобы где-то залетало, а нам нет

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился своим мнением о результатах желто-синих в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Если не брать игру со "Спартаком", мне кажется, что последние 4-5 матчей мы играли хорошо. Просто не добрали где-то очков с "Балтикой" и ЦСКА, ведя в счете. Через кропотливый труд нужно возвращать фортуну, чтобы где-то залетало, а нам — нет", — приводит слова Байрамяна "Чемпионат".

После 15 туров РПЛ "Ростов" занимает 11-е место. Команда Валерия Карпина смогла набрать 17 очков. 26 ноября желто-синие встретятся с "Пари НН". Игра пройдет 26 ноября на стадионе "Ростов Арена". Начало — 19:00 (мск). 31-летний Байрамян сыграл 17 матчей в этом сезоне. В них полузащитник отметился 1 голевой передачей.

Ростов Байрамян
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