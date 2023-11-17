"Когда вернусь в "Спартак"? Этой зимой. В Беларуси сезон начинается весной и заканчивается в декабре. Остались две игры — и поеду в Москву", — сказал Зорин "СЭ".
Сейчас 19-летний Зорин выступает за минское "Динамо". Футболист принадлежит "Спартаку", но выступает на правах аренды в Беларуси. В текущем сезоне Высшей Лиги полузащитник забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи в 9 играх. За основную команду красно-белых воспитанник москвичей сыграл 6 матчей, в которых оформил 1 голевую передачу.
Зорин: вернусь в "Спартак" этой зимой
Фото: "Матч ТВ"