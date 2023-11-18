Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Акрон
15:00
ВолгарьНе начат
Динамо Мх
16:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
17:00
УэльсНе начат
Беларусь
20:00
АндорраНе начат
Латвия
20:00
ХорватияНе начат
Нидерланды
22:45
ИрландияНе начат
Швейцария
22:45
КосовоНе начат
Израиль
22:45
РумынияНе начат
Франция
22:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
22:45
ТурцияНе начат

Божович: если бы Абаскаль был бы русским, его бы давно уволили из "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Черногорский специалист Миодраг Божович высказался на тему возможного конфликта между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и тренером команды Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"
"Возможно, он не очень профессиональный [Абаскаль] и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения. Если бы Абаскаль был бы русским, его бы давно уже уволили", — сказал Божович.

Испанец тренирует "Спартак" с июня 2022 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством идёт шестой после 15 туров чемпионата России. Ранее Абаскаль тренировал в Швейцарии "Базель", где успел поработать с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.

Источник: Metaratings.

Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится