"Возможно, он не очень профессиональный [Абаскаль] и думает, что игрок должен соблюдать его требования. Нужно через разговор наладить отношения. Если бы Абаскаль был бы русским, его бы давно уже уволили", — сказал Божович.
Испанец тренирует "Спартак" с июня 2022 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством идёт шестой после 15 туров чемпионата России. Ранее Абаскаль тренировал в Швейцарии "Базель", где успел поработать с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.
Источник: Metaratings.
Божович: если бы Абаскаль был бы русским, его бы давно уволили из "Спартака"
Черногорский специалист Миодраг Божович высказался на тему возможного конфликта между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и тренером команды Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"