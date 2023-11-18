Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
2 - 2 2 2
КАМАЗЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
ВолгарьЗавершен
Динамо Мх
3 - 1 3 1
ТюменьЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
1 - 1 1 1
УэльсПерерыв
Беларусь
20:00
АндорраНе начат
Латвия
20:00
ХорватияНе начат
Швейцария
22:45
КосовоНе начат
Израиль
22:45
РумынияНе начат
Франция
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Германия
22:45
ТурцияНе начат

Быстров: для тех, кто приезжает в сборную, матч с Кубой должен быть как последний

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Кубой.
Фото: рф
– Не хотелось бы думать о каком-то негативном состоянии после матча. Играем дома в Волгограде, люди давно не видели сборную, придут поддержать ее. Игроки должны тем самым отплатить. Для тех, кто приезжает в сборную, этот матч должен быть как последний.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Кубы. Предстоящая встреча состоится в Волгограде. Она пройдет на стадионе “Волгоград Арена”. Ее начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым.

Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах с февраля прошлого года.

Источник: "Матч ТВ"

Быстров Сборная России Сборная Кубы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится