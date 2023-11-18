– Не хотелось бы думать о каком-то негативном состоянии после матча. Играем дома в Волгограде, люди давно не видели сборную, придут поддержать ее. Игроки должны тем самым отплатить. Для тех, кто приезжает в сборную, этот матч должен быть как последний.
20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Кубы. Предстоящая встреча состоится в Волгограде. Она пройдет на стадионе “Волгоград Арена”. Ее начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей из Беларуси во главе с Алексеем Кульбаковым.
Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах с февраля прошлого года.
Источник: "Матч ТВ"
Быстров: для тех, кто приезжает в сборную, матч с Кубой должен быть как последний
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Кубой.
Фото: рф