"Кики останется в "Урале", он еще не закончил свою историю в этом клубе. Сейчас наступило сложное время для команды, но Кики мотивирован помочь "Уралу", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
Португальский левый защитник Кики присоединился к "Уралу" в это летнее трансферное окно в качестве свободного агента. Стороны подписали контракт до конца июня 2025 года. Футболист принял участие в 13 играх за екатеринбуржцев, в которых отличился одним голевым ассистом. Отметим, что с 11-го тура российской Премьер-лиги 28-летний игрок перестал попадать в состав уральцев.
Агент: Кики останется в "Урале", он еще не закончил свою историю в этом клубе
Агент Хелио Мартинс, представляющий интересы защитника "Урала" Кики, рассказал, что его клиент останется в команде.
Фото: ФК "Урал"