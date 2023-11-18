Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
10:00
Арсенал ТулаНе начат
Кубань
15:30
СКА-ХабаровскНе начат
Черноморец
17:00
ЛенинградецНе начат
Нефтехимик
17:00
СоколНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Венгрия
17:00
ЧерногорияНе начат
Сербия
17:00
БолгарияНе начат
Швеция
20:00
ЭстонияНе начат
Бельгия
20:00
АзербайджанНе начат
Португалия
22:45
ИсландияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
СловакияНе начат
Испания
22:45
ГрузияНе начат
Лихтенштейн
22:45
ЛюксембургНе начат
Шотландия
22:45
НорвегияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
19:00
ЛитваНе начат

Защитник ЦСКА Рядно: понравилось играть против Пиняева — он шустрый, быстрый

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник ЦСКА Михаил Рядно рассказал, что ему понравилось играть против нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кто запомнился из игроков РПЛ, против которых играл? Против Пиняева мне понравилось играть — шустрый, резкий. Молодой тоже. Была интересная схватка", — сказал Рядно.

18-летний Рядно в нынешнем сезоне вошёл в обойму основной команды ЦСКА. В 11 матчах на его счету один гол и результативная передача. В сентябре футболист успел дебютировать за сборную России U21 и провёл за неё три игры.

Источник: "Известия".

ЦСКА Локомотив Рядно Пиняев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится