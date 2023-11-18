"Кто запомнился из игроков РПЛ, против которых играл? Против Пиняева мне понравилось играть — шустрый, резкий. Молодой тоже. Была интересная схватка", — сказал Рядно.
18-летний Рядно в нынешнем сезоне вошёл в обойму основной команды ЦСКА. В 11 матчах на его счету один гол и результативная передача. В сентябре футболист успел дебютировать за сборную России U21 и провёл за неё три игры.
Источник: "Известия".
Защитник ЦСКА Рядно: понравилось играть против Пиняева — он шустрый, быстрый
Защитник ЦСКА Михаил Рядно рассказал, что ему понравилось играть против нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ПФК ЦСКА