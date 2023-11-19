"Сборной главное играть и получать опыт. Много молодых ребят, у которых нет опыта международных матчей. Возможный матч сборной против медиафутбольной команды? Главный тренер должен сказать, готов ли он провести спарринг с медиакомандой. Но думаю, что лучше играть с профессиональными командами", — сказал Рыков.
Вчера, 18 ноября, "Динамо" на домашней "ВТБ Арене" провела матч против 2DROTS (2:1). Рыков, завершивший карьеру перед стартом нынешнего сезона, также появился на поле. Сейчас он работает во второй команде "Динамо". Будучи игроком Рыков выступал за "Динамо" с 2011 по 2013, а также с 2016 по 2020 год. Игровую карьеру спортсмен завершил в составе "Родины", выступающей в Первой лиге.
Источник: Metaratings.
Рыков: думаю, что сборной России лучше играть с профессиональными командами
Помощник главного тренера "Динамо-2" Владимир Рыков высказался про возможный матч сборной России против команды Медиалиги.
Фото: "Чемпионат"