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Чалов: Головин с позиции опыта может где-то подсказать ребятам в сборной России, как правильнее действовать

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Нападающий сборной России и ЦСКА Федор Чалов рассказал о роли полузащитника Александра Головина в национальной команде.
Фото: AFP
- Конечно, всегда рады видеть Головина, когда он приезжает, много чего интересного рассказывает. В целом Саша открытый и позитивный парень, поэтому с ним всегда легко. Понятно, что после тренировок он с позиции опыта может где-то подсказать, как правильнее действовать: где-то быстрее, где-то проще. Есть такие микромоменты, которые он видит по-своему, видит, где можно прибавить. Прибавить не только мне, вообще всем ребятам, - передает слова Чалова ТАСС.

27-летний полузащитник Александр Головин в июле 2018 года перешел из московского ЦСКА в "Монако" и шестой сезон выступает в составе монегасков. В текущем сезоне на счету Александра 5 забитых голов и 2 результативных паса в 11 матчах французской Лиги 1. Его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

За сборную России Головин провел 46 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 13 результативных ассистентских действий. после отстранения нашей команды от соревнований Александр сыграл за нее в одном товарищеском матче - со сборной Катара (1:1).

Сборная России Головин Чалов
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