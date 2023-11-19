- Я сказал: "Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил?" Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?
Напомним, ранее экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов рассказал о диалоге с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, на тему проблемы с мотивацией у футболистов национальной команды.
Завтра, в понедельник 20 ноября, в Волгограде состоится контрольная игра между сборной России и сборной Кубы. Начало поединка в 19:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин ответил Радимову на тему мотивации сборной России: Влад, а ты себя вспомни. Умирал в товарищеских матчах?
Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего полузащитника "Зенита" Владислава Радимова о мотивации игроков национальной команды.
Фото: "СЭ"