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Карпин ответил Радимову на тему мотивации сборной России: Влад, а ты себя вспомни. Умирал в товарищеских матчах?

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Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова бывшего полузащитника "Зенита" Владислава Радимова о мотивации игроков национальной команды.
Фото: "СЭ"
- Я сказал: "Влад, а ты себя вспомни. На товарищеские матчи ты как выходил?" Сейчас все кричат, орут, что надо умирать. Влад, а ты умирал в товарищеских матчах?

Напомним, ранее экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов рассказал о диалоге с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, на тему проблемы с мотивацией у футболистов национальной команды.

Завтра, в понедельник 20 ноября, в Волгограде состоится контрольная игра между сборной России и сборной Кубы. Начало поединка в 19:30 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

Карпин Радимов Сборная России
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