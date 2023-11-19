"Если "Краснодар" идёт на первом месте – значит, заслуженно. Мне импонирует их стиль игры. Но не сказал бы, что лучшую игру они провели с нами. Здорово выглядели в первом тайме. Про второй всё сказал Мотя: "Отскочили в конце". У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч", — цитирует Кругового "Чемпионат".
11 ноября прошла игра 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча завершилась ничьей 1:1. Голы оформили полузащитник "быков" Эдуард Сперцян и нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. После матча черно-зеленые занимают первую строчку в РПЛ, набрав 32 очка. Петербуржцы идут вторыми с 30 очками на счету.
Круговой — о матче с "Краснодаром": Сафонов все сказал: "Отскочили в конце"
Данил Круговой, выступающий за "Зенит", поделился своими впечатлениями от матча против "Краснодара" в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"