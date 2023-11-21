В ближайшее время узнаю всё о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении", — приводит слова Дзагоева "Чемпионат".
21 ноября Алан Дзагоев завершил карьеру футболиста из-за серьезной травмы колена. Последним коллективом для полузащитника стала "Ламия". За греческий клуб хавбек сыграл 2 матча. Игрок не смог записать на свой счет голевые действия.
Дзагоев: буду активно работать в направлении тренерской деятельности
Экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал, что он хочет попробовать себя на тренерском мостике.
Фото: ПФК ЦСКА