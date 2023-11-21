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Дзагоев: буду активно работать в направлении тренерской деятельности

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Экс-полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал, что он хочет попробовать себя на тренерском мостике.
Фото: ПФК ЦСКА
В ближайшее время узнаю всё о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно – буду активно работать в этом направлении", — приводит слова Дзагоева "Чемпионат".

21 ноября Алан Дзагоев завершил карьеру футболиста из-за серьезной травмы колена. Последним коллективом для полузащитника стала "Ламия". За греческий клуб хавбек сыграл 2 матча. Игрок не смог записать на свой счет голевые действия.

Дзагоев
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