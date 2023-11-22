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Рианчо: возможно, что-то отвлекает Соболева от футбола. Не думаю, что "Спартак" захочет расстаться с ним

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Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал снижение результативности нападающего Александра Соболева.
Фото: РПЛ
- Соболев - важный игрок для "Спартака". Не думаю, что красно-белые захотят расстаться с ним из-за временных разногласий. Александр провел за "Спартак" много игр, стабильно забивал и отдавал передачи. С чем связана низкая результативность в этом сезоне? Не знаю. Возможно, что-то отвлекает его от футбола, - передает слова Рианчо "РБ Спорт".

26-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в текущем сезоне провел за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и выполнил 4 результативных паса. В прошлом сезоне в 32 матчах во всех турнирах центрфорвард забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

В товарищеском матче Россия - Куба (8:0) Соболев записал на свой счет 1 забитый гол.

Спартак Соболев Рианчо
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