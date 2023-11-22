Защитник Кубы Перес: мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда

Защитник сборной Кубы Юниор Перес высказался об игре России после товарищеского матча с местной национальной сборной (0:8) в Волгограде.

Фото: соцсети

"Поддержка в Волгограде была супер! Болели не только за Россию, но и за нас. Все наслаждались матчем. Мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда", — сказал Перес.Перес отметил, что перед началом матча у него в голове проскакивала мысль о холодной погоде в Волгограде, однако, когда игрок вышел на поле, то эти мысли сразу же отошли на дальний план.