"Южане сейчас идут на последнем месте, и это может расслабить питерцев. Я в это, конечно, мало верю, но в любом случае гости будут отчаянно биться именно из?за того, что замыкают таблицу", — приводит слова Балахнина "Еврофутбол.ру".
25 ноября на "Газпром Арене" состоится игра 16-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи". Начало — 15:15 (мск).
"Зенит" занимает второе место чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 30 очков. "Сочи" находится на последнем месте, южане сумели набрать 10 очков.
Балахнин — о матче "Зенита" с "Сочи": южане идут на последнем месте — это может расслабить питерцев
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч между "Зенитом" и "Сочи"
Фото: ФК "Зенит"