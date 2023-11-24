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Балахнин — о матче "Зенита" с "Сочи": южане идут на последнем месте — это может расслабить питерцев

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Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал предстоящий матч между "Зенитом" и "Сочи"
Фото: ФК "Зенит"
"Южане сейчас идут на последнем месте, и это может расслабить питерцев. Я в это, конечно, мало верю, но в любом случае гости будут отчаянно биться именно из?за того, что замыкают таблицу", — приводит слова Балахнина "Еврофутбол.ру".

25 ноября на "Газпром Арене" состоится игра 16-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи". Начало — 15:15 (мск).

"Зенит" занимает второе место чемпионате России. Команда Сергея Семака набрала 30 очков. "Сочи" находится на последнем месте, южане сумели набрать 10 очков.

Зенит Сочи Балахнин
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