"Малком провел блестящий сезон, и последствия его ухода, мне кажется, ощутили все. Особенно в первой части чемпионата отсутствие Малки чувствовалось сильно", — приводит слова Барриоса "СЭ".
Малком покинул "Зенит" минувшим летом. Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. За новый клуб в чемпионате Саудовской Аравии 26-летний футболист сыграл 13 матчей, в которых он смог забить 6 мячей и отдать 4 голевые передачи на своих партнеров.
Барриос: Малком провел блестящий сезон, и последствия его ухода, ощутили все
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался об уходе вингера Малкома в "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"