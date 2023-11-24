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Барриос: Малком провел блестящий сезон, и последствия его ухода, ощутили все

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Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался об уходе вингера Малкома в "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"
"Малком провел блестящий сезон, и последствия его ухода, мне кажется, ощутили все. Особенно в первой части чемпионата отсутствие Малки чувствовалось сильно", — приводит слова Барриоса "СЭ".

Малком покинул "Зенит" минувшим летом. Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. За новый клуб в чемпионате Саудовской Аравии 26-летний футболист сыграл 13 матчей, в которых он смог забить 6 мячей и отдать 4 голевые передачи на своих партнеров.

Барриос Зенит Малком Аль-Хиляль
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