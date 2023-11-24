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Осинькин: нас ждет тяжелая игра с “Локомотивом”, хоть в матче первого круга он и выглядел не очень вразумительно

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Главный тренер самарских “Крыльев Советов” Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16 тура РПЛ с московским “Локомотивом”.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– В матче первого круга “Локомотив”, может быть, и выглядел не очень вразумительно. Наверное, это был его самый большой провальчик. Все остальные матчи он играл очень ровно, а последние туры стабильно набирает очки. Нас ждет тяжелая игра, также тяжелые погодные условия.

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими “Крыльями Советов” и московским “Локомотивом” состоится завтра, 25 ноября 2023 года. Он пройдет в Самаре на стадионе “Солидарность Арена”. Начало предстоящего поединка запланировано на 13:00 по столичному времени.

Сейчас "Крылья Советов" имеют на своем счету 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 24 очками идет седьмым.


Напомним, игра первого круга между “Локомотивом” и “Крыльями Советов” состоялась 12 августа. Она прошла в Москве на стадионе “РЖД Арена” и завершилась ничейным результатом – 1:1.

Источник: “Матч ТВ”

Осинькин Крылья Советов Локомотив
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