– Карпин — лучший вариант для сборной в данный момент. Нет смысла что-то менять и придумывать велосипед. Карпину надо продолжать работать со сборной России, – приводит слова Смородской “РБ Спорт”.
54-летний Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу лета 2021 года. Он совмещает данный пост с должностью наставника в “Ростове”. Отметим, что действующее соглашение Валерия Георгиевича с Российским футбольным Союзом рассчитано до июня 2024 года.
Напомним, последний матч сборная России провела 20 ноября. В рамках товарищеской встречи подопечные Валерия Карпина обыграли Кубу со счетом 8:0.
Смородская: нет смысла менять Карпина в сборной и придумывать велосипед
Бывший президент московского “Локомотива” Ольга Смородская высказалась о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"