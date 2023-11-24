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Смородская: нет смысла менять Карпина в сборной и придумывать велосипед

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Бывший президент московского “Локомотива” Ольга Смородская высказалась о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
– Карпин — лучший вариант для сборной в данный момент. Нет смысла что-то менять и придумывать велосипед. Карпину надо продолжать работать со сборной России, – приводит слова Смородской “РБ Спорт”.

54-летний Валерий Карпин является главным тренером сборной России по футболу лета 2021 года. Он совмещает данный пост с должностью наставника в “Ростове”. Отметим, что действующее соглашение Валерия Георгиевича с Российским футбольным Союзом рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, последний матч сборная России провела 20 ноября. В рамках товарищеской встречи подопечные Валерия Карпина обыграли Кубу со счетом 8:0.

Смородская Карпин Сборная России
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