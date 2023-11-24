"Как судят белорусы? Ну вот как они могут судить, если мы их приезжаем туда учить? Тоже "серьезные" ребята", — сказал Егоров.
Напомним, ранее стало известно, что РФС согласовал работу белорусских и саудовских арбитрах на матчах в России. Неизвестно, когда именно они начнут принимать участие в таких играх, но белорусская бригада арбитров уже обслужила в Волгограде матч между сборными России и Кубы (8:0).
Источник: "Спорт день за днём".
Игорь Егоров: белорусские арбитры на матчах РПЛ? Как они могут судить, если мы их приезжаем учить?
Бывший российский арбитр Игорь Егоров отреагировал на новость, что судьи из Белоруссии будут работать на матчах в России.
Фото: ФК "Факел"