"У меня не так много голов за "Спартак". Для меня важен каждый гол. Хочется забивать в каждом матче. Не всегда получается, но самое главное, чтобы команда побеждала", — сказал Хлусевич.
22-летний Хлусевич забил первый и победный мяч своей команды в этом заснеженном матче. В концовке игры Квинси Промес установил окончательный счёт в этой встрече. Для Хлусевича этот гол стал третьим в 63-м матче за "Спартак".
Источник: Sport24.
Хлусевич: для меня важен каждый гол, их у меня не так много за "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал свой забитый мяч в матче с "Балтикой" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"