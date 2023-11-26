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Хлусевич: для меня важен каждый гол, их у меня не так много за "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал свой забитый мяч в матче с "Балтикой" (2:0) в 16-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня не так много голов за "Спартак". Для меня важен каждый гол. Хочется забивать в каждом матче. Не всегда получается, но самое главное, чтобы команда побеждала", — сказал Хлусевич.

22-летний Хлусевич забил первый и победный мяч своей команды в этом заснеженном матче. В концовке игры Квинси Промес установил окончательный счёт в этой встрече. Для Хлусевича этот гол стал третьим в 63-м матче за "Спартак".

Источник: Sport24.

Хлусевич Спартак
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