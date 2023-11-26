"Согласен ли я с прозвищем "узбекский Месси"? Нет. Я люблю Месси, но хочу быть собой", — сказал Файзуллаев.
20-летний полузащитник, перешедший в ЦСКА из "Пахтакора" перед стартом сезона, сходу влился в состав новой команды. Файзуллаев в 15 матчах за армейцев забил два гола и отдал семь результативных передач. Спортсмен также регулярно вызывается в состав сборной Узбекистана.
Источник: Sport24.
Файзуллаев: я не "узбекский Месси". Хочу быть собой
Полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев не согласен со своим прозвищем "узбекский Месси".
Фото: ПФК ЦСКА