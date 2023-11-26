Счёт в матче на 50-й минуте открыли хозяева после точного удара Владимира Обухова. На 67-й минуте Гамид Агаларов сравнял счёт с пенальти.
"Ахмат" набрал 13 очков и поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы, выбравшись из зоны вылета. "Оренбург" с 14-ю очками остаётся на 13-й позиции.
Чемпионат России, 16-й тур
"Оренбург" 1:1 "Ахмат"
Голы: Обухов, 50 - Агаларов, 67 (пен)
"Оренбург" и "Ахмат" поделили очки в матче 16-го тура РПЛ
"Оренбург" и "Ахмат" поделили очки в матче 16-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Оренбург"