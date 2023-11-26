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РеймсЗавершен

Ивич - о судействе: поздравляю "Урал" с заслуженной победой. Но это не первый матч, когда с нами так обходятся

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал итоги матча 16-го тура РПЛ с "Уралом" (1:3).
Фото: ФК "Краснодар"
- Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не был фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не был зафиксирован фол. Также я хочу, чтобы мне кто?то объяснил, почему за фол на Кокшарове не был назначен пенальти. Это два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. В матче с "Уралом" было много моментов, когда арбитр не фиксировал фолы против футболистов "Краснодара". Я поздравляю "Урал", они заслужили победу. Но этот матч не первый, когда так обходятся с "Краснодаром".

Сегодня, 26 ноября, "Краснодар" в гостях проиграл "Уралу" со счетом 1:3 в матче 16-го тура РПЛ. Подопечные Владимира Ивича открыли счет в Екатеринбурге на 21-й минуте встречи благодаря точному удару колумбийского форварда Джона Кордобы. Однако после этого краснодарцы пропустили от хозяев поля три мяча. Это поражение стало для "быков" вторым в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги, вследствие чего команда отдала лидерство действующему чемпиону страны - петербургскому "Зениту". По итогам тура у "Краснодара" осталось 32 набранных очка. "Зенит", обыгравший на своем поле "Сочи" (3:0), набрал 33 балла и впервые в этом сезоне возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

Ивич Краснодар Урал
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