"Мы согласны с решением арбитра. Наш игрок допустил ошибку. Доказывать обратное никто не собирается", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".
Напомним, сегодня 26 ноября, "Пари НН" потерпел поражение от "Ростова" в матче 16-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:0. Решающий гол в этом противостоянии был забит защитником ростовчан Максимом Осипенко с одиннадцатиметровой отметки.
За два тура до зимнего перерыва в чемпионате России нижегородцы занимают 9-ю строчку в турнирной таблице. В активе команды Сергея Юрана 21 набранное очко.
Гендиректор "Пари НН" - о пенальти в игре с "Ростовом": мы согласны с решением арбитра
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб согласен с решением судьи, назначившем пенальти в матче 16-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:1).
Фото: ФК "Пари НН"