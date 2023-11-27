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КДК РФС рассмотрит высказывания главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит два нарушения со стороны главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова по итогам матча 16-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:3).
Фото: "Чемпионат"
"Первое состоит в том, что он пришел на послематчевое интервью с опозданием на 15 минут. Также мы рассмотрим высказывания Галактионова во время послематчевого интервью", — сказал Григорьянц.

Григорьянц отметил, что Галактионов приглашен на ближайшее заседание КДК РФС. Напомним, Галактионов в послематчевом интервью остался недоволен работой бригадой арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Источник: ТАСС.

КДК РФС Галактионов Локомотив
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