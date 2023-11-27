"Первое состоит в том, что он пришел на послематчевое интервью с опозданием на 15 минут. Также мы рассмотрим высказывания Галактионова во время послематчевого интервью", — сказал Григорьянц.
Григорьянц отметил, что Галактионов приглашен на ближайшее заседание КДК РФС. Напомним, Галактионов в послематчевом интервью остался недоволен работой бригадой арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Источник: ТАСС.
КДК РФС рассмотрит высказывания главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит два нарушения со стороны главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова по итогам матча 16-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:3).
Фото: "Чемпионат"