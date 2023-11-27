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Чепчугов – в ответ на историю Слуцкого: не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас

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Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на скандальную историю с его участием, которую бывший наставник московского клуба Леонид Слуцкий рассказал на шоу “Ну, так нельзя”.
Фото: "Коммент.Шоу"
– У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения. Скажу им одно: “Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех”. В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы. Тоже вспомним с ними много историй.

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин стал новым гостем шоу “Ну, так нельзя” на ютуб-канале “Коммент. Шоу”, ведущими которого являются форвард столичного “Локомотива” Артем Дзюба и бывший главный тренер “армейцев” Леонид Слуцкий. В ходе выпуска российский специалист рассказал о том, что экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов имел проблемы с алкоголем. По словам Слуцкого, однажды Чепчугов, находясь в нетрезвом состоянии, разбил машину Кирилла Набабкина голыми руками.

Источник: Sport24

Слуцкий Чепчугов ЦСКА Набабкин Дзюба
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