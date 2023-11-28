"Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся", — передает слова Хлусевича "СЭ".
Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что форвард "Спартака" Александр Соболев конфликтовал с главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем. Разногласие произошло из-за того, что нападающий не принимал участия в командных завтраках.
Хлусевич: в "Спартаке" никаких конфликтов нет
Футболист "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал о взаимоотношениях внутри команды.
Фото: ФК "Спартак"