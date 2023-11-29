"Краснодар" немного дрогнул, а "Зенит" просто воспользовался этим. Команде Ивича не хватает класса, плюс сейчас Кордобу дисквалифицируют на пару матчей. Посмотрим, как они будут играть дальше", — приводит слова Мостового "РБ Спорт".
"Краснодар" находится на втором месте в чемпионате России. "Быки" набрали 32 очка в 16 матчах. "Зенит" опережает черно-зеленых на 1 балл. Следующим соперником для "южной" команды станет "Оренбург". Игра пройдет в Оренбурге 3 декабря. Начало назначено на 16:30 (мск).
Александр Мостовой: "Краснодар" немного дрогнул, а "Зенит" воспользовался этим. Команде Ивича не хватает класса
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"