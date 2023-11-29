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Экс-менеджер "Зенита": в 2019 Ренан Лоди мог перейти в "Зенит"

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Бывший менеджер "Зенита" Ореста Чинквини рассказал, что петербургский клуб был близок к покупке защитника "Марселя" Ренана Лоди.
Фото: Getty Images
"В 2019 году "Зенит" рассматривал вариант с покупкой Ренана Лоди, этот вариант серьезно прорабатывался. Это было еще до того момента, как он перешел в мадридский "Атлетико". Но в итоге не срослось", — цитирует Чинквини "РБ Спорт".

Сейчас Ренан Лоди выступает за французский "Марсель". За клуб защитник отыграл 16 матчей в этом сезоне, в которых отличился 1 голевой передачей. Портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. В составе "Атлетико Мадрид" в сезоне-2020/21 бразилец стал чемпионом Испании.

Зенит Лоди Марсель Российские трансферы Чинквини
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