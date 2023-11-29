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Президент “Оренбурга”: могли забить и больше “Спартаку”

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Президент “Оренбурга” Василий Еремякин оценил победу своей команды над московским “Спартаком” (1:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Оренбург"
– Эмоции, конечно, положительные. На мой взгляд, хорошая, равная игра, не без доли везения. Наверное, могли забить и больше “Спартаку”, но и нам в конце повезло.

Сегодня в Оренбурге завершилась очередная встреча в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там местный клуб “Оренбург” сыграл с московским “Спартаком”. Победа досталась хозяевам. Итоговый счет – 1:0 в пользу подопечных Давида Деограсии.

Напомним, ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между “Оренбургом” и “Спартаком” состоится 12 марта следующего года.

Источник: “РИА Новости”

Оренбург Кубок России Спартак Еремякин
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