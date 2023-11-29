Сегодня, 29 ноября, в Москве на стадионе “ВТБ Арена” состоялся очередной матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в рамках которого “Динамо” обыграло “Зенит” со счетом 1:0. Ворота бело-голубых в этой игре защищал Антон Шунин. Для него минувшая встреча стала 358 в футболке “Динамо”.
Таким образом, Шунин сравнялся по данному показателю с легендарным вратарем Львом Яшиным. Теперь они делят третье место по количеству игр за бело-голубых. На первом месте располагается Александр Новиков (395 матчей), а на втором – Александр Маховиков (363 матча).
Шунин сравнялся с Яшиным по количеству игр, проведенных за “Динамо”
Голкипер Антон Шунин провел 358 матч в составе московского “Динамо”.
Фото: ФК "Динамо"