"Антон Шунин - это легенда "Динамо". Мы его поддерживаем. Конечно, это значимое достижение (Шунин провел за клуб 358 игр. - Прим. ред.) для клуба и игрока", - цитирует Пивоварова ТАСС.
Вратарь Антон Шунин является воспитанником академии столичного "Динамо". Голкипер выступает за "бело-голубых" с января 2007 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Отметим, что этот сезон для игрока - 17-й в основной команде. По этому показателю Шунин уступает только легендарному вратарю "Динамо" Льву Яшину, на счету которого 19 сезонов. В составе столичной команды 36-летний Шунин провел 358 матчей, в которых пропустил 398 голов и 124 раза отстоял на ноль.
Генеральный директор "Динамо": Шунин - наша легенда
Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров назвал голкипера Антона Шунина легендой клуба.
Фото: РИА Новости