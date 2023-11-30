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Генеральный директор "Динамо": Шунин - наша легенда

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Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров назвал голкипера Антона Шунина легендой клуба.
Фото: РИА Новости
"Антон Шунин - это легенда "Динамо". Мы его поддерживаем. Конечно, это значимое достижение (Шунин провел за клуб 358 игр. - Прим. ред.) для клуба и игрока", - цитирует Пивоварова ТАСС.

Вратарь Антон Шунин является воспитанником академии столичного "Динамо". Голкипер выступает за "бело-голубых" с января 2007 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что этот сезон для игрока - 17-й в основной команде. По этому показателю Шунин уступает только легендарному вратарю "Динамо" Льву Яшину, на счету которого 19 сезонов. В составе столичной команды 36-летний Шунин провел 358 матчей, в которых пропустил 398 голов и 124 раза отстоял на ноль.

Шунин Динамо Пивоваров
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