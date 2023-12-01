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Семин: Мариу — один из сильнейших легионеров, которые были в российском футболе

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о полузащитнике "Бенфики" Жоау Мариу.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мариу — очень сильный игрок по индивидуальному мастерству. Он был для "Локомотива" большим игроком, который всегда осуществлял контроль мяча при выходе из обороны и в атакующий. Жоау — один из сильнейших легионеров, которые были в российском футболе", — сказал Сёмин.

30-летний Мариу играл в составе "Локомотива" с 2019 по 2020 год на правах аренды из "Интера". За это время португальский футболист в 22 матчах забил один гол и отдал семь результативных передач. Сейчас спортсмен играет за "Бенфику", где в 18 матчах сезона забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.

Cемин Локомотив Бенфика
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