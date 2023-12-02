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Глава судейского комитета РФС: Турбин спросил, где моя бригада на 5 миллионов?

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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о реакции главного арбитра матча 17-го тура "Пари НН" – "Урал" (1:0) Евгения Турбина на информацию о возможной взятке.
Фото: "Матч ТВ"
– У него уже 100-й матч в карьере, уже было всякое. Конечно, тяжело, когда у тебя юбилейный, сотый матч, к которому ты шел всю карьеру, жена приезжает смотреть, а пишут, что ты получил 5 миллионов. Я когда зашел, он сказал: "Где моя бригада на 5 миллионов?"

Естественно мы пошутили, старались это обсудить, чтобы на игру судейская бригада выходила, не имея никаких мыслей. Мы сказали, что не имеем никаких вопросов и не будем обращать на это внимание при оценках. Сказали, что давление, которое оказывают на вас, мы воспринимаем как давление, оказывающееся на федерацию, – цитирует Каманцева "Матч ТВ".

2 декабря "Пари Нижний Новгород" в компенсированное время вырвал победу в домашнем матче 17-го тура чемпионата России у екатеринбургского "Урала". Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу волжан. Автором победного гола в составе "Пари НН" стал полузащитник Никита Каккоев, который отличился на 91-й минуте.

В день игры журналист Иван Карпов сообщил о том, что главный судья встречи Евгений Турбин подозревается в получении взятки в сумме 5 млн рублей за обеспечение положительного результата для "Урала". В Российском футбольном союзе сообщили, что не располагают информацией о подозрительных ставках на матч между "Пари НН" и "Уралом", несмотря на некоторое движение коэффициентов в линии букмекерских контор.

Нижний Новгород Урал Турбин Судейство Каманцев
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