"Возможно, для него сейчас РПЛ будет хорошим вариантом, раз у него в "Роме" нет игровой практики. Потому что такой игрок должен быть основным в своей команде", — сказал Горшков.
28-летний Азмун играл в России с 2012 по 2013 год. Он представлял "Рубин", "Ростов" и "Зенит". Наибольших успехов нападающий добился с командой из Санкт-Петербурга, где он выиграл семь трофеев и забил 62 гола в 104 матчах.
Источник: Legalbet.
Горшков считает, что Азмуну стоит вернуться в РПЛ
Бывший футболист "Зенита" Юрий Горшков не исключил, что для нападающего "Ромы" Сердара Азмуна возвращение в РПЛ будет не самым плохим решением для карьеры.
Фото: ФК "Рома"