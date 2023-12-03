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Горшков считает, что Азмуну стоит вернуться в РПЛ

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Бывший футболист "Зенита" Юрий Горшков не исключил, что для нападающего "Ромы" Сердара Азмуна возвращение в РПЛ будет не самым плохим решением для карьеры.
Фото: ФК "Рома"
"Возможно, для него сейчас РПЛ будет хорошим вариантом, раз у него в "Роме" нет игровой практики. Потому что такой игрок должен быть основным в своей команде", — сказал Горшков.

28-летний Азмун играл в России с 2012 по 2013 год. Он представлял "Рубин", "Ростов" и "Зенит". Наибольших успехов нападающий добился с командой из Санкт-Петербурга, где он выиграл семь трофеев и забил 62 гола в 104 матчах.

Источник: Legalbet.

Горшков Зенит Рома Азмун Российские трансферы Серия А
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