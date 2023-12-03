- Рано еще о чем-то говорить, потому что вспомните, где был "Факел" несколько туров назад. У "Сочи" слишком всё хорошо с финансами и не так всё плохо с оргресурсами. Во время паузы что-то подкорректируют. Вполне возможно, что вылезут. Не факт, что вылезут из стыков, но от прямого вылета из РПЛ уйдут, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
В матче 17 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Крылья Советов" хозяева поля уступили со счетом 2:0. Это поражение стало третьим подряд для сочинцев и продлило их безвыигрышную серию в чемпионате России до 5 туров (=1-4). С 10 набранными очками в 17 матчах "барсы" замыкают турнирную таблицу лиги, отставая от зоны стыковых матчей на 3 очка.
Утром 3 декабря пресс-служба "Сочи" объявила о расставании клуба с главным тренером Александром Точилиным.
Червиченко: у "Сочи" всё слишком хорошо с финансами и не так плохо с оргресурсами
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал турнирную ситуацию "Сочи" после 17 туров РПЛ.
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