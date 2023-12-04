Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
3 - 2 3 2
Брайтон энд Хоув АльбионЗавершен
Ливерпуль
4 - 3 4 3
ФулхэмЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Астон ВиллаЗавершен
Вест Хэм Юнайтед
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Манчестер Сити
3 - 3 3 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
0 - 0 0 0
АлавесЗавершен
Альмерия
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
Севилья
1 - 1 1 1
ВильярреалЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Атлетико2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
БолоньяЗавершен
Удинезе
3 - 3 3 3
ВеронаЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
СалернитанаЗавершен
Сассуоло
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Наполи
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Аугсбург
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен
Монако
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Тулуза
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Брест
3 - 0 3 0
КлермонЗавершен
Лилль
2 - 0 2 0
МецЗавершен
Марсель
2 - 0 2 0
Ренн2 тайм

Бериша: когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник грозненского "Ахмата" Бернард Бериша рассказал о причине, по которой он решил прыгнуть перед главным тренером "Спартака" во время празднования гола.
Фото: ФК "Ахмат"
- Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать, - передает слова игрока "СЭ".

Напомним, что Гильермо Абаскаль заработал прямую красную карточку за толчок Бериши, который бурно праздновал гол своей команды в первом тайме матча 17-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" (2:1). Позже комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором видно, что Бернард Бериша прыгнул с двух ног в направлении главного тренера "красно-белых".

Ахмат Спартак Бериша Абаскаль
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится