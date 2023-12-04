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Сафонов - о лидерстве "Краснодара": все вернулось на круги своя

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Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ, в котором "Зенит" потерял очки с "Локомотивом" (3:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Из-за переноса матча успели на концовку "Локомотив" - "Зенит", с ребятами смотрели. Все вернулось на круги своя. Теперь все зависит от нас, надо побеждать в каждом матче и закончим на первом месте", - цитирует Сафонова корреспондент Rusfootball.info.

В воскресенье, 3 ноября, "Краснодар" на своем поле оказался сильнее "Оренбурга" со счетом 2:1. По итогам встречи команда Матвея Сафонова набрала 35 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Краснодарцы обошли "Зенит" благодаря тому, что петербуржцы в своем матче 17-го тура первенства страны в гостях уступили московскому "Локомотиву" (1:3).

Сафонов Краснодар Зенит
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