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Защитник "Ахмата" Семенов: надеюсь, победа над "Спартаком" раскрепостит команду

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Защитник "Ахмата" Андрей Семенов поделился мыслями после победы в 17-м туре РПЛ над московским "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Ахмат"
"Победили за счет бойцовских качеств и самоотдачи. Три очка нужны были нам как воздух, и мы их взяли. Над нами давил груз неудач в предыдущих матчах. Надеюсь, сегодняшняя победа раскрепостит команду", - цитирует Семенова "СЭ".

Вчера, 3 ноября, грозненский "Ахмат" в матче 17-го тура чемпионата России на своем поле выиграл у столичного "Спартака" со счетом 2:1. Отметим, что грозненцы одержали победу в РПЛ впервые с начала осени - 2 сентября в рамках 7-го тура был обыгран "Урал" (1:0). Таким образом безвыигрышная серия подопечных Мирослава Ромащенко в первенстве страны насчитывала 9 матчей кряду.

Семенов Ахмат Спартак
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